Boeing : Jefferies est toujours à l'achat

13/11/2019 | 14:32

L'analyste Jefferies confirme ce mercredi sa recommandation 'achat' sur le titre Boeing, après les chiffres des commandes et des livraisons d'octobre.



'Le total des livraisons cumulées depuis le début de l'année a été de 321. Nous avions précédemment ajusté nos prévisions à 375 livraisons en 2019. Nos estimations supposent un redémarrage en janvier pour 737 livraisons d'avions 737 MAX. Les livraisons d'octobre ont été faibles en raison de la mise à la terre du 737 MAX, le prochain catalyseur étant sa recertification, qui pourrait arriver à la fin de 2019. L'activité des commandes en octobre est restée faible', commente l'analyste.



Jefferies accompagne sa recommandation d'un objectif de cours de 420 dollars.



