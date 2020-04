Boeing : Jefferies reste à l'achat après une 'bonne surprise'

15/04/2020 | 14:59

L'analyste Jefferies confirme ce mercredi sa recommandation 'achat' sur le titre Boeing, notant 'une bonne surprise' dans les livraisons au T1 2020.



En effet, le géant américain a indiqué avoir livré 50 appareils sur la période. Certes, c'est beaucoup moins qu'à la même période en 2019, lorsque 149 avions avaient été livrés, mais le broker craignait 32 livraisons pendant le trimestre !



Jefferies confirme ainsi son objectif de cours de 185 dollars sur la valeur.



