Accélération des annulations de commandes de Boeing en mars

New York (awp/afp) - Boeing a annoncé mardi une accélération des annulations de commandes d'avions commerciaux en mars, principalement à cause du 737 MAX et de la pandémie de Covid-19 qui terrasse le transport aérien mondial.

Des commandes portant sur environ 150 Boeing MAX ont été annulées en mars, dont une, déjà connue, concernait 75 exemplaires par le loueur d'avion Avolon, basé en Irlande.

Outre Avolon, la compagnie aérienne brésilienne GOL a annulé une commande de 34 avions 737 MAX.

En février, des commandes de 43 avions 737 MAX avaient été annulées.

Au final, le géant de Seattle présente un bilan négatif en mars, accusant un déficit de 119 avions commandés, c'est-à-dire qu'il a reçu plus d'annulations que de commandes.

Des ordres de commandes portant sur le long-courrier 787 ont permis de contrebalancer les dégâts causés par le 737 MAX, cloué au sol depuis plus d'un an après deux accidents ayant fait 346 morts.

Sur l'ensemble du premier trimestre, le déficit est de 307 avions après annulations.

Outre les déboires du MAX, Boeing pâtit également de la pandémie de coronavirus, qui a contraint les compagnies aériennes à reporter les commandes et livraisons d'avions.

Le constructeur, qui emploie plus de 160.000 personnes à travers le monde, a suspendu temporairement la production de tous les avions civils aux Etats-Unis.

Il est en train d'évaluer s'il accepte ou pas une aide financière de l'Etat fédéral qui pourrait s'accompagner de contreparties draconiennes.

La crise sanitaire et le MAX affectent par ailleurs les livraisons, un baromètre permettant de prendre le pouls de l'activité car Boeing enregistre des entrées de liquidités au moment où les compagnies aériennes et les loueurs d'avions prennent possession des aéronefs.

Boeing n'a livré au premier trimestre que 50 avions, soit un tiers de moins que les 149 appareils récupérés par ses clients lors de la même période en 2019.

On devrait mesurer l'impact de ces mauvais chiffres lors de la publication des résultats trimestriels attendus le 29 avril.

afp/rp