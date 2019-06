Airbus et Boeing se disputent des commandes de gros porteurs en Asie

Airbus cherche d'urgence au moins deux nouveaux acheteurs pour son A330neo remodelé qui est en concurrence avec le 787 Dreamliner de Boeing, tout en luttant contre des retards de production de cet avion de 250 à 300 sièges.

Les deux constructeurs d'avions rivalisent notamment en vue d'une commande de la part de Cebu Air, une compagnie aérienne à bas coûts des Philippines.

Cebu Air est tentée de rompre ses liens exclusifs avec Airbus en choisissant le 787 pour une commande pouvant aller jusqu'à 16 appareils à livrer en 2020 et 2021. Mais les négociations devraient se poursuivre, selon les sources.

Aucune des parties n'a accepté de faire un commentaire.

Cebu Air dispose de huit modèles de versions plus anciennes de l'A330 et d'une flotte d'appareils de la famille A320, plus petits.

Airbus est proche de la signature d'un contrat de vente d'A330neo à Virgin Atlantic, a rapporté Reuters la semaine dernière.

Des compagnies asiatiques envisagent de renouveler leurs flottes long-courriers, la demande restant robuste en termes de trafic passagers même si le trafic de fret est en baisse du fait des tensions commerciales internationales.

Boeing semble près de remporter une commande pour son futur long-courrier 777X auprès de Korean Air, selon des sources du secteur.

La compagnie coréenne n'a pas souhaité faire de commentaire.

Le directeur général de Korean Air, Walter Cho, a déclaré la semaine dernière, sans plus de précision, qu'une décision sur l'avenir de la flotte de gros porteurs de la compagnie serait prise "de façon imminente".

