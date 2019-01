BOEING : Jair Bolsonaro approuve le rapprochement avec Embraer

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Après un temps d’hésitation, le nouveau président brésilien, Jair Bolsonaro, a finalement donné son aval au rapprochement entre Embraer et Boeing. Le dirigeant a estimé que les intérêts du pays étaient préservés. Ce partenariat stratégique vise à créer une coentreprise incluant les activités d’Embraer dans les domaines de l’aviation commerciale et des services. Selon les termes du partenariat, Boeing détiendra 80 % du capital de la coentreprise, soit 4,2 milliards de dollars, et Embraer les 20 % restants.La clôture de la transaction reste assujettie à l'approbation des actionnaires et des organismes de réglementation, ainsi qu'aux conditions de clôture habituelles.