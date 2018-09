BOEING : Jefferies relève sa cible

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies a relevé son objectif de cours de 400 à 410 dollars sur le titre Boeing, tout en confirmant sa recommandation Achat, à la suite d’une journée investisseurs. Le bureau d’études estime que de multiples facteurs permettront au géant aéronautique de faire croître son free cash flow, notamment l’augmentation des cadences de production et les nouveaux programmes lancés. L’analyste souligne également que Boeing a été capable d’améliorer sa productivité en revoyant ses manières de faire et en les diffusant à l’ensemble de ses divisions.Enfin, Jefferies estime que les challenges de court terme ( 737 et KC 46) semblent sous contrôle.