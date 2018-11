BOEING : a assemblé le premier 777X, premier vol prévu en 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Boeing a annoncé hier soir que les principaux tronçons de fuselage du 777X ont été assemblés, donnant ainsi naissance au premier exemplaire d’essais en vol de ce nouvel avion. L’appareil mesure à présent 77 mètres du nez à la queue, ce qui en fait le plus long des avions de transport de passagers construits à ce jour par Boeing. « Par rapport à ses concurrents, le 777X consomme 12 % de carburant en moins et affiche des coûts d’exploitation inférieurs de 10 % », affirme Boeing.Premier membre de la famille 777X, le 777-9 pourra accueillir de 400 à 425 passagers en configuration standard avec un rayon d'action de 14 075 kilomètres.Le premier vol du 777X est prévu en 2019 et la première livraison en 2020.