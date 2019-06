BOEING : contrat avec Korean Air et ALC pour 30 787 Dreamliner

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Boeing, Korean Air et Air Lease Corporation (ALC) ont annoncé aujourd'hui au Salon du Bourget que la compagnie aérienne prévoit d'ajouter 30 nouveaux 787 Dreamliner à sa flotte, avec un engagement à acheter 10 nouveaux 787-10s et 10 787-9 supplémentaires à un prix 6,3 milliards de dollars aux prix catalogue. Dans le cadre de cet accord, Korean Air louera également 10 787-10 à ALC.La compagnie aérienne, l'un des plus grands transporteurs transpacifiques d'Asie avec 16 liaisons sans escale vers l'Amérique du Nord, introduira le 787-10 pour compléter sa flotte long-courrier de 787-9 et 777.