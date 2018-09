Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Boeing a remporté un appel d’offres auprès de l’US Air Force pour un contrat pouvant représenter jusqu’à 9,2 milliards de dollars. Le géant aéronautique américain s’est allié avec le suédois Saab pour ce contrat. Ce dernier comprend 351 avions d’entraînements T-X, 46 simulateurs et des équipements associés. La fabrication sera assurée à plus de 90% aux Etats-Unis, permettant de créer ou de préserver plus de 17 000 emplois dans 34 Etats, assure Boeing.