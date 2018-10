BOEING : dépasse les attentes au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Boeing vient de dévoiler ses résultats au titre du troisième trimestre 2018. Ainsi, le géant américain de l’aéronautique a réalisé un bénéfice net de 2,36 milliards de dollars sur la période, ou 4,07 dollars par action, contre 1,81 milliard de dollars, ou 2,99 dollars par action un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 3,58 dollars par action, dépassant de 13 cents le consensus Zacks.Pour sa part, le chiffre d'affaires s'établit à 25,15 milliards de dollars au troisième trimestre 2018, contre 24,22 milliards un an auparavant et des prévisions de marché de 23,72 milliards. In fine, Boeing a relevé ses estimations annuelles de bénéfice ajusté par action attendu entre 14,90 et 15,10 dollars, contre une précédente fourchette de 14,30-14,50 dollars.