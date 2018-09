BOEING : investit dans la start-up BridgeSat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Boeing annonce un investissement dans le capital de BridgeSat, une entreprise basée à Denver spécialisée dans les solutions de communications optiques. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué. Créée en 2015, BridgeSat développe un réseau mondial de stations optiques terrestres pour accélérer et fiabiliser la transmission d’importants volumes de données dans l’espace.Ses stations sont utilisées pour les communications optiques par satellite en orbite terrestre basse (LEO) et en orbite géostationnaire (GEO), ce qui permet d'échanger des données en toute sécurité entre satellites, autres engins spatiaux, drones (UAV) et aéronefs volant à haute altitude.Boeing HorizonX Ventures a piloté le financement de série B de BridgeSat avec la participation d'Allied Minds. Le rôle de Boeing HorizonX Ventures est de cibler les investissements qui favorisent le développement et l'innovation des start-ups dans le domaine de l'aéronautique et de l'espace