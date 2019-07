BOEING : lourdes pertes au deuxième trimestre en raison de la crise des 737 MAX

Données financières (USD) CA 2019 88 111 M EBIT 2019 3 748 M Résultat net 2019 2 819 M Dette 2019 10 100 M Rendement 2019 2,14% PER 2019 75,4x PER 2020 14,7x VE / CA2019 2,50x VE / CA2020 1,74x Capitalisation 210 Mrd Graphique BOEING COMPANY (THE) Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique BOEING COMPANY (THE) Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Baissière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 24 Objectif de cours Moyen 417,91 $ Dernier Cours de Cloture 373,07 $ Ecart / Objectif Haut 34,0% Ecart / Objectif Moyen 12,0% Ecart / Objectif Bas -19,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Dennis A. Muilenburg Chairman, President & Chief Executive Officer Jenette E. Ramos Senior Vice President-Supply Chain & Operations Gregory D. Smith CFO, EVP-Corporate Development & Strategy Theodore Colbert Chief Information Officer & SVP-Data Analytics Gregory L. Hyslop CTO, Senior VP-Engineering, Test & Technology Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) BOEING COMPANY (THE) 15.79% 209 901 AIRBUS SE 57.96% 115 044 TEXTRON 8.24% 11 883 DASSAULT AVIATION 3.72% 11 639 EMBRAER -10.47% 3 792 AVIC HELICOPTER CO LTD 13.04% 3 619