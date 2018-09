Boeing : 99 commandes et 64 livraisons en août

12/09/2018 | 14:53

Boeing a annoncé hier avoir livré 64 avions de ligne en août, et enregistré 99 commandes pour une valeur (aux prix catalogue) d'environ 9.5 milliards de dollars.



La commande la plus importante a été prise le 31 août, lorsqu'un client (dont le nom n'a pas été communiqué par Boeing) a commandé le 737 MAX 40.



Le même mois, Airbus a enregistré des commandes pour cinq avions de ligne A320, pour un total de 54 appareils.



Le niveau des commandes est un indicateur important pour les observateurs du secteur dans lequel évoluent Boeing et Airbus. Il leur permet en effet de commercer à estimer les revenus futurs.





