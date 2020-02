Boeing : ANA commande des 787 pour 5 milliards de dollars

25/02/2020 | 16:23

La compagnie japonaise ANA a annoncé une commande jusqu'à 20 787 avions Dreamliner d'une valeur de plus de 5 milliards de dollars.



La compagnie aérienne japonaise a décidé d'acheter 11 787-10, un 787-9 et a mis des options pour cinq 787-9, avec l'objectif de remplacer ses précédents modèles 777.



Une fois les accords finalisés, ce sera la sixième commande d'ANA pour le Dreamliner, portant le carnet de commandes du transporteur pour le 787 à plus de 100 avions.



Cette commande ne suffit pas à donner une dynamique favorable sur le titre, qui affiche une baisse de plus de 25% sur l'année écoulée. L'action cotée au NYSE est actuellement en légère hausse.



