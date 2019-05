Boeing : Air New Zealand commande huit avions 787-10

28/05/2019 | 14:59

Air New Zealand a commandé huit Boeing 787-10 dans le cadre d'un contrat de 2,7 milliards de dollars au prix catalogue, a annoncé le groupe américain.



Air New Zealand exploite aujourd'hui 13 avions de la famille Dreamliner.



Avec la commande d'un 787-9 supplémentaire, sa flotte de Dreamliner passera à 22, a déclaré Boeing.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.