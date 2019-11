Boeing : Egyptair rajoute à sa flotte deux 787-9

18/11/2019 | 15:33

Egyptair agrandit sa flotte de Boeing 787 Dreamliner avec un accord de location de deux avions supplémentaires avec AerCap, a annoncé la compagnie aérienne aujourd'hui au salon aéronautique de Dubaï.



Le transporteur a commencé à exploiter le 787-9 cette année en utilisant le Dreamliner sur de nouveaux vols directs au départ du Caire vers Washington, DC et d'autres villes.



' Le Boeing 787 Dreamliner a dépassé nos attentes, nous aidant ainsi à réduire considérablement notre consommation de carburant et nos émissions, tout en apportant du confort à nos passagers ', a déclaré Ahmed Adel, président du conseil d'administration d'Egyptair Holding.



Aengus Kelly, PDG d'AerCap, a déclaré : 'AerCap est très fier de continuer à soutenir le programme de renouvellement de la flotte de gros porteurs d' Egyptair et ses ambitions de croissance durable. '



