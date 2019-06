Boeing : GE Capital Aviation Services commande 10 737-800

17/06/2019 | 15:13

GE Capital Aviation Services (GECAS) a signé un accord avec Boeing au Salon du Bourget à Paris pour l'achat de 10 737-800 Converted Freighter et une option pour 15 avions supplémentaires.



GECAS, la division de financement et de location d'avions commerciaux de General Electric enregistre désormais un commande totale de 65 avions et options pour le 737-800BCF.



Le 737-800BCF est le dernier-né de Boeing. Cet appareil qui peut se transformer en avion cargo est capables de transporter jusqu'à 23,9 tonnes et de parcourir une distance de 2 000 milles marins (3 750 km) de plus que les avions-cargos standard précédents.



' Nos clients de leasing sont très satisfaits de la polyvalence et de la fiabilité de ces cargos ', a déclaré Richard Greener, vice-président directeur et directeur de GECAS Cargo.



' Cette commande permet de remplacer les avions vieillissants et de répondre au marché en forte croissance du fret express.'



L'année dernière, Boeing a livré le premier 737-800BCF à West Atlantic, un client de GECAS. Boeing a livré 14 737-800BCF à ce jour.



