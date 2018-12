Boeing : Green Africa Airways commande 100 Boeing 737 MAX 8

Il s'agit de la plus importante commande jamais passée par une compagnie en Afrique, précise Boeing dans un communiqué http://bit.ly/2Bxa38z.

L'engagement de Green Africa Airways porte sur 50 appareils et 50 autres en options.

Le 737 MAX 8 connaît les ventes les plus dynamiques de toute la gamme Boeing, avec plus de 4.800 commandes passées par plus d'une centaine de clients dans le monde.

Le groupe aéronautique américain estime que les compagnies aériennes en Afrique auront besoin de 1.190 nouveaux avions au cours des deux prochaines décennies.

(Bhanu Pratap à Bangalore; Claude Chendjou pour le service français, édité par Bertrand Boucey)