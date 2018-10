Boeing : Indonésie-Les recherches de l'épave du vol de Lion Air s'intensifient

(.)

DJAKARTA, 30 octobre (Reuters) - Les recherches s'intensifiaient mardi en Indonésie pour tenter de retrouver l'épave de l'avion qui s'est abîmé en mer lundi avec 189 personnes à bord et connaître les causes exactes du drame.

L'avion, un Boeing 737 MAX 8 de la compagnie Lion Air qui assurait le vol JT610, a coulé à 15 kilomètres environ au nord de l'île de Java, peu après avoir décollé.

Le pilote de l'avion a demandé à faire demi-tour avant de perdre le contact, 13 minutes après le décollage, selon l'agence indonésienne de recherche et de sauvetage.

"Avec un peu de chance ce matin nous allons retrouver l'épave ou le fuselage", a dit à Reuters le directeur de l'agence nationale de sécurité des transports, Soerjanto Tjahjono.

Une balise sous-marine acoustique a été déployée pour localiser les boîtes noires - l'enregistreur de voix du cockpit et l'enregistreur de données - a-t-il ajouté.

Les équipes de recherches ont également déployé quatre sonars dans la zone où des débris ont été retrouvées lundi, près des côtes de Karawang, dans le Java occidental.

Dans un communiqué, Lion Air a déclaré que des parties de corps avaient été récupérés dans des sacs après avoir été repêchés près de la zone du crash, à une quinzaine de kilomètres des côtes au nord-est de Djakarta.

Les sacs ont été transportés à l'hôpital pour que les corps soient identifiés, ont dit les autorités, citées par la chaîne Metro TV. (Cindy Silviana et Fransiska Nangoy, avec Agustinus Beo Da Costa, Gayatri Suroyo, Fransiska Nangoy, Fanny Potkin et Fathin Ungku, Tabita Diela à Pangkal Pinang, Fergus Jensen à Pakisjaya, Jamie Freed à Singapour et Tim Hepher à Hong Kong; Arthur Connan pour le service français)