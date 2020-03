Boeing : JP Morgan capitule

Certes, JP Morgan n'a rétrogradé sa recommandation qu'à neutre, mais c'est une nouvelle banderille plantée dans l'action Boeing, en pleine déconfiture. Les années les plus difficiles semblaient derrière le mythique industriel, mais il n'en est rien. La crise du B737MAX n'est pas encore terminée que celle du coronavirus, qui va durablement grever la capacité d'investissement des compagnies aériennes, a pris le relais.

"Notre volonté de tenir bon avec Boeing jusqu'au retour du 737 MAX a mal fonctionné, à la fois en ce qui concerne le calendrier de re-certification et maintenant plus important encore avec l'impact de COVID-19 sur la demande d'avions", explique l'analyste de JP Morgan Seth M. Seifman. Il s'attend toujours à ce que Boeing puisse traverser la période difficile pour les compagnies aériennes sans trop de dommages pour son bilan. En attendant, le titre a sombré de 18,15% hier, et affiche un passif de 42% depuis le 1er janvier.