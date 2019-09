Boeing : KLM commande deux 777-300ER supplémentaire

02/09/2019 | 12:41

KLM a passé une commande de deux appareils 777-300ER (Extended Range) supplémentaire dans le cadre d'une transaction évaluée à 751 millions de dollars, a déclaré Boeing.



Le Boeing 777-300ER qui est destiné à renforcer la flotte long-courrier de KLM, peut accueillir jusqu'à 396 passagers dans une configuration à deux classes et offre une autonomie maximale de 13 650 km, a déclaré Boeing dans un communiqué.



KLM exploite déjà 29 appareils 777, dont 14 777-300ER. La compagnie utilise également des 747 et la famille 787 Dreamliner.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.