Boeing : La mise à jour logicielle du B737 MAX disponible avant fin mars-sces

SINGAPOUR/PARIS, 16 mars (Reuters) - Boeing a prévu de diffuser la mise à jour logicielle de son 737 MAX dans une semaine ou dix jours, soit avant la fin du mois de mars, a-t-on appris samedi auprès de sources informées de la question.

L'avionneur américain travaille à cette mise à jour, qui concerne notamment les systèmes de contrôle de vol et les écrans des pilotes, depuis l'accident d'un appareil de Lion Air en Indonésie en octobre dernier.

Des similitudes entre la trajectoire de vol dans le crash de Lion Air et celui d'Ethiopian Airlines dimanche ont soulevé de nouvelles questions sur le système.

Interrogé sur le calendrier de la mise à jour logicielle du 737 MAX, rapporté en premier lieu par l'AFP, un porte-parole de Boeing a renvoyé à un précédent communiqué du groupe américain. Celui-ci a déclaré vendredi que la mise à jour logicielle de son 737 MAX serait déployée dans les prochaines semaines et que le calendrier de déploiement n'avait pas changé.

Boeing avait dit lundi qu'il avait étroitement collaboré avec l'administration américaine de l'aviation civile (Federal Aviation Administration, FAA) pour la mise au point, le calendrier et la certification de cette mise à jour logicielle.

La FAA a dit qu'elle approuverait ces modifications de conception probablement au plus tard en avril 2019. (Jamie Freed et Tim Hepher, avec Eric M. Johnson à Seattle; Dominique Rodriguez et Jean Terzian pour le service français)