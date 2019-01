Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le conseil d'administration du groupe brésilien Embraer a ratifié son approbation préalable concernant le projet de rapprochement avec l’américain Boeing. Cela fait suite au fer vert donné par le nouveau président brésilien, Jair Bolsonaro, à l’opération. Rappelons que ce partenariat stratégique vise à créer une coentreprise incluant les activités d’Embraer dans les domaines de l’aviation commerciale et des services. Selon les termes du partenariat, Boeing détiendra 80 % du capital de la coentreprise, soit 4,2 milliards de dollars, et Embraer les 20 % restants.La clôture de la transaction reste assujettie à l'approbation des actionnaires et des organismes de réglementation, ainsi qu'aux conditions de clôture habituelles.En supposant que les approbations soient reçues en temps opportun, la transaction devrait être finalisée d'ici la fin de 2019.