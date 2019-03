Boeing : Les USA enquêtent sur la certification des Boeing 737 MAX - presse

18 mars (Reuters) - Le département américain des Transports enquête sur la procédure de certification des Boeing 737 MAX par l'autorité de l'aviation civile (FAA), rapporte dimanche le Wall Street Journal https://www.wsj.com/articles/faas-737-max-approval-is-probed-11552868400?mod=searchresults&page=1&pos=1, qui cite des sources proches de l'enquête.

L'enquête, dirigée par l'inspecteur général du département des Transports, a été lancée après l'accident d'un Boeing 737 MAX de la compagnie Lion Air le 29 octobre dernier, qui a fait 189 morts, précise le journal.

Le département des Transports cherche à déterminer si la FAA a utilisé des normes de conception et des analyses techniques conformes lors de la certification du système de contrôle automatisé de l'assiette de l'avion, baptisé MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), ajoute le Wall Street Journal.

Boeing n'a pas répondu aux sollicitations de Reuters et la FAA n'a pas souhaité commenter ces informations.

Le ministère éthiopien des Transports a déclaré dimanche qu'il y avait de "claires similarités" entre l'accident de l'Ethiopian Airlines du 10 mars, qui a fait 157 morts, et le crash de la Lion Air.

Les deux appareils se sont écrasés quelques minutes après le décollage. Les pilotes ont signalé des problèmes de contrôle de l'avion. Les Boeing 737 MAX ont été immobilisés dans de nombreux pays après la catastrophe en Ethiopie.

Dans un article publié dimanche, le Seattle Times fait état de sérieux manquements dans l'examen de sécurité du MCAS. Selon le journal, qui cite des ingénieurs ou d'anciens ingénieurs de la FAA, cet examen a sous-estimé la puissance de ce système déjà mis en cause à la suite de l'accident de la Lion Air.

La FAA ne s'est pas plongée dans une analyse détaillée et a suivi une procédure de certification standard sur le 737 MAX, ajoute le Seattle Times, citant un porte-parole de l'autorité de l'aviation civile.

Lundi dernier, Boeing a annoncé mettre à jour le logiciel du 737 MAX 8, quelques heures après que la FAA a fait savoir qu'elle obligerait l'avionneur à des "changements de conception" de l'appareil d'ici avril.

Un porte-parole de Boeing a déclaré que le 737 MAX - et notamment le MCAS - avait été certifié conformément aux exigences et procédures de la FAA. (Ismail Shakil à Bangalore, Eric Johnson et David Shepardson à Washington; Arthur Connan pour le service français)