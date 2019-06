Boeing : Les livraisons de Boeing ont chuté de 56% en mai

Le constructeur de Seattle a livré 30 appareils le mois dernier, contre 68 un an auparavant. Les commandes nettes sur les cinq premiers mois de l'année sont restées négatives à -125 avions.

Tous les 737 MAX ont été interdits de vol à la suite de la catastrophe aérienne d'Ethiopian Airlines survenue le 10 mars, moins de cinq mois après la chute d'un appareil du même type de la compagnie indonésienne Lion Air. Ces deux accidents ont fait près de 350 morts au total.

Boeing a répété dimanche travailler avec les régulateurs aériens à travers le monde à la certification d'une mise à jour de son système de navigation ainsi que du matériel de formation et pédagogique qui lui permettront de remettre l'avion en service.

Airbus a livré lui 81 avions en mai, soit 59% de plus qu'il y a un an et 313 sur les cinq premiers mois de l'année (+40%). L'avionneur européen a par ailleurs engrangé 57 commandes nettes sur janvier-mai.

Vers 16h00 GMT, le titre Boeing reculait de 1,23% à Wall Street, accusant la deuxième plus forte baisse d'un Dow Jones inchangé.

(Sanjana Shivdas à Bangalore; Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Benoit Van Overstraeten)

