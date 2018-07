Boeing: Les marges de la défense rognées par les coûts

L'action perd 3,2% en avant-Bourse car le premier avionneur mondial a également laissé inchangée sa prévision de bénéfice par action annuel, à 14,30-14,50 dollars, alors que le consensus des analystes donne 14,56 dollars, ce qui est supérieur de 3,2% à l'estimation de 14,11 dollars donnée au moment où Boeing publiait ses comptes du premier trimestre.

Boeing projette une marge d'exploitation de 10% à 10,5% pour son pôle défense cette année alors qu'il anticipait auparavant 11%. Il a en revanche relevée celle du segment avions de ligne, à plus de 11,5% contre 11,5% auparavant.

Il a également relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel - à 97-99 milliards de dollars et non plus 96-98 milliards - tout en laissant inchangée celle du cash flow.

Le bénéfice net du deuxième trimestre ressort à 2,20 milliards de dollars, soit 3,73 dollars par action, contre 1,75 milliard (2,87 dollars par action) un an auparavant.

Après ajustement, le bénéfice par action s'inscrit à 3,33 dollars, dépassant le consensus Thomson Reuters I/B/E/S qui le donnait à 3,26 dollars.

Le CA trimestriel a augmenté de 5% à 24,26 milliards de dollars, là encore supérieur aux attentes, tandis que les livraisons d'avions de ligne ont progressé de 6% au nombre de 194.

L'action Boeing se traite à un PER de 22,2, plus élevé que ceux de la concurrence à l'exception de Bombardier (26,2), tandis qu'Airbus est à 20,4 et d'autres entre 14,8 et 18,3.

L'action a gagné 21,5% depuis le début de l'année, moins qu'Airbus (+27,7%) et que Bombardier (+58,4%).

