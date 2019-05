Boeing : Pas de calendrier pour la remise en service du 737 MAX de Boeing - FAA

FORTH WORTH, Texas/MONTREAL, 23 mai (Reuters) - Le directeur de l'administration américaine de l'aviation civile a déclaré mercredi qu'aucun calendrier précis n'avait été établi pour décider de la remise en service des avions 737 MAX de Boeing , immobilisés au sol dans le monde entier depuis la mi-mars après deux catastrophes aériennes.

La Federal Aviation Administration (FAA) a prévu jeudi une réunion à Forth Worth, au Texas, avec des régulateurs du monde entier - notamment de la Chine et de l'Union européenne - pour faire le point sur les modifications apportées par Boeing au logiciel du 737 MAX et la formation des pilotes.

"Cela va prendre le temps qu'il faudra", a déclaré Dan Elwell aux journalistes. "Je ne suis pas lié à un calendrier".

Interrogé sur l'hypothèse que les 737 MAX soient remis en service d'ici au mois d'août, il n'a pas voulu entrer dans les détails. "Nous n'avons pas encore fini de déterminer précisément quelles formations seront nécessaires", a-t-il dit.

Elwell a indiqué que la FAA attendait toujours que Boeing soumette son produit mis à jour pour certification.

Deux catastrophes aériennes impliquant des Boeing 737 MAX se sont produites en octobre en Indonésie puis le 10 mars en Ethiopie, faisant 356 morts au total. Le bimoteur vedette de Boeing est cloué au sol depuis ce deuxième crash. (David Shepardson et Allison Lampart, avec Tracy Rucinski à Chicago; Jean Terzian pour le service français)