Boeing : Virgin Australia convertit sa commande de 737 MAX

29/08/2018 | 17:16

Virgin Australia a accepté de convertir sa commande de dix 737 MAX en MAX 10, le plus gros avion de la famille 737 MAX, a déclaré aujourd'hui Boeing dans un communiqué.



L'avion, dont la livraison est prévue à partir de 2022, apportera à Virgin Australia une flexibilité et des capacités supplémentaires pour son réseau et son exploitation, a indiqué la compagnie aérienne.



La deuxième compagnie aérienne australienne sera le premier opérateur du 737 MAX dans le pays.



