Boeing : Washington publie une liste de produits de l'UE qu'il pourrait taxer

WASHINGTON, 2 juillet (Reuters) - Les services du représentant américain au Commerce ont publié lundi une liste de produits importés de l'Union européenne représentant 4 milliards de dollars (3,54 milliards d'euros environ) qui pourraient faire l'objet de droits de douane dans le cadre du litige opposant Washington à l'UE sur les subventions à l'industrie aéronautique.

Cette liste, qui comprend notamment des produits alimentaires, vient compléter une précédente liste diffusée en avril dernier qui ciblait pour 21 milliards de dollars (18,6 milliards d'euros) d'importations en provenance de l'UE susceptibles d'être visées par des taxes douanières.

Elle a été établie à la suite d'une consultation publique et après des analyses approfondies, ont indiqué les services de Robert Lighthizer dans un communiqué, sans davantage de précisions.

La Commission européenne a publié en avril une liste de produits importés des Etats-Unis représentant un total de 20 milliards de dollars qui pourrait être soumis à des droits de douane dans le cadre de ce litige.

Les Etats-Unis et l'Union européenne s'opposent depuis près de 15 ans devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les subventions publiques accordées au constructeur aéronautique américain Boeing et à son rival européen Airbus. (Andrea Shalal et Eric Beech; Jean Terzian pour le service français)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AIRBUS SE -0.30% 124.3 48.05% BOEING COMPANY (THE) -2.07% 356.46 10.53%