Boeing a repris la production du 737 MAX, cloué au sol depuis plus d'un an

New York (awp/afp) - Boeing a annoncé mercredi avoir repris la production du 737 MAX, avion cloué au sol depuis plus d'un an après deux accidents rapprochés ayant fait 346 morts.

"Le programme 737 a recommencé à assembler des appareils à un rythme faible, tout en mettant en place plus d'une dizaine d'initiatives destinées à améliorer la sécurité de l'environnement de travail et la qualité des produits", a indiqué Boeing, qui est toutefois resté muet sur la date de remise en service de cet avion vedette.

Le géant de Seattle avait suspendu la production du 737 MAX en janvier, pour tenter d'aplanir de fortes tensions avec les autorités de l'aviation civile et les compagnies aériennes clientes.

