Boeing : arrêt des opérations dans l'usine de Caroline du Sud

07/04/2020 | 15:05

Le groupe Boeing a déclaré qu'il suspendrait toutes ses opérations dans son usine d'assemblage du 787 en Caroline du Sud, et ce jusqu'à nouvel ordre, en raison de la propagation du Covid-19 dans tout l'État.



Pendant la suspension, le groupe continuera de mener des activités de nettoyage améliorées sur le site et de surveiller sa chaîne d'approvisionnement à mesure que la situation évolue.



Les employés qui ne peuvent pas travailler à distance recevront un congé payé pendant 10 jours ouvrables après la suspension, et pourront ensuite utiliser leurs congés payés disponibles ou déposer une demande de prestations de chômage d'urgence.





