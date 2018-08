Boeing attend des retards de livraison du 737 jusqu'à fin 2018

SEATTLE, 8 août (Reuters) - Boeing a dit mercredi s'attendre à ce que les retards de livraison de ses 737 se prolongent jusqu'à la fin de l'année en raison de délais dans les livraisons de fuselages et de moteurs par ses fournisseurs.

"Cela s'est un peu ressenti dans les livraisons du T2 et ce sera encore plus le cas au T3 où nous pensons que le rythme de nos livraisons sera inférieur à celui de notre production", a déclaré le directeur financier de l'avionneur américain, Greg Smith, lors d'une conférence d'analystes.

"Et donc ce sera encore plus sensible au T4", a-t-il ajouté.

Le 737, l'avion le plus vendu de Boeing, est équipé de moteurs de CFM International, coentreprise du français Safran et de l'américain General Electric.

CFM a rencontré des problèmes industriels avec la production de son nouveau moteur LEAP destiné au 737 Max et à certains avions d'Airbus.

Boeing est aussi confronté à des retards de livraison de fuselages de son fournisseur américain Spirit AeroSystems , basé dans le Texas. Spirit, qui fabrique 70% de la structure du 737, a connu des perturbations dans sa propre chaîne d'approvisionnement en raison de la forte demande qui met la pression sur ses sous-traitants mais il a promis un retour à la normale en milieu d'année.

Boeing vise une cadence de production de 57 appareils par mois pour le 737, son monocouloir vedette, à partir de 2019.

Greg Smith a par ailleurs confirmé que le constructeur passait "beaucoup de temps" à consulter les compagnies aériennes sur un possible avion de milieu de marché, conçu pour transporter entre 220 et 270 passagers sur de longues distances. (Eric M. Johnson à Seattle, Véronique Tison pour le service français)