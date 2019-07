Boeing : chute des livraisons avec le 737 Max

10/07/2019 | 09:52

L'avionneur américain Boeing n'a livré que 239 appareils civils au 1er semestre 2019, soit 139 de moins (- 36,8%) que durant la même période en 2018.



Les difficultés du Boeing 737 Max pèsent lourd puisque que la période, le nombre de 737 (tous modèles confondus) remis aux clients a chuté de 269 à 113 unités, soit 156 avions de moins.



Durant le semestre, Boeing a par ailleurs livré 22 long-courriers 777, soit trois de moins qu'un an plus tôt, ainsi que 78 787, soit six de mieux.





