Boeing : commande d'un 777-200LR au Turkménistan

19/06/2019 | 15:32

Boeing annonce que Turkmenistan Airlines va ajouter un quatrième avion 777-200LR (Long Range) à sa flotte pour étendre ses activités long courrier, un engagement valorisé 346,9 millions de dollars à prix de catalogue.



Il s'agira du 32ème avion acheté par cette compagnie d'Asie centrale auprès de l'avionneur américain. Basée à Ashgabat, Turkmenistan Airlines opère des appareils de type 737, 757 et 777, et transporte près de deux millions de passagers par an.



'Le Boeing 777-200LR est l'avion commercial pouvant couvrir la plus longue distance du monde (15.843 kilomètres au maximum), capable de connecter virtuellement toutes les villes du monde sans escales', souligne le groupe.



