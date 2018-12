Boeing : contrat d'ingénierie pour les bombardiers B-52

31/12/2018 | 12:47

Le Département de la Défense américain a signé avec Boeing une série de contrats, le plus important porte sur des services d'ingénierie pour les bombardiers B-52.



Le groupe américain a remporté un contrat de 400 millions de dollars pour des services d'ingénierie pour les bombardiers B-1 et B-52.



Les travaux seront exécutés à Oklahoma, en Californie et en Louisiane. Ils devraient être terminés d'ici la fin de 2019, a annoncé le Pentagone.



