Boeing : en hausse, un analyste en soutien

12/02/2020 | 17:34

Le titre progresse de près de 1% à la Bourse de New York. Après les livraisons de janvier Jefferies confirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours à 390 dollars sur Boeing.



L'avionneur américain a livré 13 appareils en janvier, contre 46 un an plus tôt. Jefferies table sur 498 livraisons en 2020, contre 380 en 2019, si les livraisons de 737 MAX reprennent au troisième trimestre.



Boeing n'a reçu aucune commande en janvier, alors qu'il en avait enregistré 45 commandes brutes en janvier 2019, souligne Jefferies.



