Boeing : espère un feu vert pour son 737 MAX d'ici octobre

27 juin (Reuters) - Boeing espère obtenir le feu vert à une reprise des vols de son appareil 737 MAX en octobre au plus tôt, a déclaré jeudi un responsable de l'avionneur américain, ce qui va obliger les compagnies aériennes à de nouvelles annulations de vols.

L'action a perdu près de 3% jeudi à Wall Street après que Boeing a dit qu'il finirait la mise à jour de son logiciel pour le 737 MAX en septembre, à la suite d'un nouveau problème soulevé la semaine dernière à l'occasion d'un test.

La plupart des compagnies aériennes s'attendaient à une issue plus rapide. Cette nouvelle date signifie que l'avion ne pourra probablement pas recommencer à voler avant octobre.

Le 737 MAX a été immobilisé en mars après l'accident d'un appareil d'Ethiopian Airlines et celui d'un avion de la compagnie indonésienne Lion Air quatre mois plus tôt. Les deux catastrophes ont fait 346 morts. Dans les deux cas, le logiciel anti-décrochage MCAS de l'avion a été mis en cause. (Tracy Rucinski à Chicago, David Shepardson à Washington et Eric M. Johnson à Seattle, avec Ankit Ajmera à Bangalore, Juliette Rouillon pour le service français)