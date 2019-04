Boeing : finalise le test de la mise à jour logicielle du 737 MAX

Tous les 737 MAX sont cloués au sol depuis la catastrophe aérienne d'Ethiopian Airlines, dans laquelle 157 personnes ont péri le 10 mars, cinq mois après l'accident d'un même appareil de la compagnie indonésienne Lion Air, qui a fait 189 morts. Le logiciel anti-décrochage MCAS (Manoeuvring Characteristics Augmentation System) a été mis en cause dans ces deux accidents.

Dans une vidéo diffusée via son compte Twitter, Dennis Muilenburg a indiqué qu'un vol d'essai avait été effectué mardi avec des ingénieurs et des techniciens en chef à bord de l'appareil.

Plus de 85% de la cinquantaine de compagnies qui exploitent le 737 MAX ont pu tester par simulateur le logiciel mis à jour et 120 vols totalisant un peu plus de 230 heures ont été réalisés par Boeing, a ajouté le PDG de l'avionneur américain, basé à Chicago.

(David Shepardson et Tracy Rucinski; Jean Terzian pour le service français)