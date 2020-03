Boeing : le décrochage se confirme, les analystes inquiets

12/03/2020 | 15:55

Le titre Boeing accuse encore l'une des plus fortes baisses de l'indice Dow Jones jeudi matin, pénalisé par les commentaires de plusieurs analystes qui s'inquiètent de la situation du géant américaine de l'aéronautique.



A 10h45 (heure de New York), l'action de l'avionneur lâche encore près de 15% après avoir déjà dégringolé de 18% hier. Le titre abandonne désormais 53% sur le mois écoulé.



Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes de Canaccord Genuity, qui conseillent de 'conserver' le titre - indiquent avoir abaissé leur objectif de cours sur la valeur de 340 à 225 dollars.



'L'impact lié à l'épidémie de coronavirus sur le secteur du transport aérien rend les perspectives de Boeing encore plus sombres', s'alarme le broker canadien.



'Les informations selon lesquelles le groupe serait en train de tirer sur sa ligne de crédit de 14 milliards de dollars suscite l'inquiétude d'un éventuel problème de liquidité ('cash crunch')', souligne Canaccord.



Des préoccupations corroborées par une récente étude conduite par Credit Suisse auprès de ses clients, qui montre que 57% d'entre eux considèrent Boeing comme le groupe aéronautique 'le plus vulnérable' à la crise du Covid-19.



Quant à l'entreprise la plus susceptible de rencontrer des problèmes de liquidités, c'est encore Boeing qui remporte la plus grande partie des suffrages, avec 34% des votes des investisseurs, précise Credit Suisse.



