Boeing: le nouveau patron de la FAA informé sur le 737 MAX ce mardi

Washington (awp/afp) - Le nouveau patron de l'autorité de l'aviation civile américaine (FAA), Stephen Dickson, sera informé en détail ce mardi sur la certification des modifications du 737 MAX de Boeing, cloué au sol depuis deux accidents qui ont coûté la vie à 346 personnes, a indiqué la FAA mardi.

La tenue de ce briefing a été confirmée par une porte-parole du régulateur américain.

Stephen Dickson a pris officiellement ses fonctions lundi d'administrateur de la Federal Aviation Authority. Lors de son premier discours à ses nouvelles équipes, M. Dickson --qui a longtemps été cadre chez Delta Airlines-- a affirmé: "cet avion ne reprendra pas son service commercial tant que je ne serai pas complètement convaincu que ce soit parfaitement sûr".

Les procédures de certification du MAX par la FAA sont sur la sellette après que plusieurs enquêtes officielles et de la presse ont mis au jour une collaboration très étroite entre le plus important constructeur aéronautique des Etats-Unis et l'agence fédérale.

L'implication de Boeing dans toutes les étapes du processus a fait s'interroger certains élus, notamment sur l'indépendance de la décision de certifier l'avion.

Le 737 MAX est un produit crucial pour Boeing et a déjà été commandé à des milliers d'exemplaires.

"La FAA n'a pas de calendrier pour le retour en vol de l'appareil. Nous allons là où les faits nous guident en nous assurant avec diligence que nous avons la bonne technologie et le bon entraînement avant que l'avion ne reprenne du service avec des passagers", a souligné M. Dickson dans son allocution.

Boeing doit présenter d'ici à septembre l'ensemble des modifications à la FAA à des fins de certification.

La FAA s'est défendue de tout favoritisme, répétant inlassablement que la sécurité est sa priorité et qu'elle ne fait aucune concession pouvant mettre en danger les passagers. Lors d'auditions devant le Congrès, ses responsables ont aussi affirmé que les procédures utilisées pour le MAX, sont des procédures éprouvées depuis des décennies qui ont fait du transport aérien américain l'un des plus sûrs du monde.

"Nous allons attentivement passer en revue toutes les recommandations (résultant des enquêtes en cours, Ndlr) qui pourraient améliorer nos procédures de certification", indique la FAA dans un communiqué.

La certification du 737 MAX "a impliqué 110.000 heures de travail de la part des employés de la FAA, y compris 297 vols d'essais ou de soutien à ces vols", précise la FAA.

