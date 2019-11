Boeing: les livraisons de gros porteurs inférieures aux attentes en octobre

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Boeing a annoncé mardi que ses livraisons de gros porteurs en octobre se situaient toujours à un niveau inférieur à leur rythme mensuel de production, ce qui pourrait pénaliser ses flux de trésorerie déjà affaiblis par l'immobilisation du 737 MAX depuis près de neuf mois.

L'avionneur américain a livré une douzaine de 787 Dreamliner le mois dernier, après avoir augmenté sa production mensuelle à 14 exemplaires, ce qui porte le total de ses livraisons pour l'appareil à 125 unités depuis le début de l'année.

Les investisseurs se focalisent de plus en plus sur la trésorerie de Boeing car l'immobilisation prolongée du 737 MAX réduit les entrées de liquidités, rendant l'entreprise plus dépendante de ses livraisons de quadriréacteurs et de ses divisions de services et de défense.

Boeing a livré 20 avions de ligne en octobre, contre 57 lors du même mois un an plus tôt. Les livraisons mensuelles de 787 n'ont égalé ou dépassé le rythme de production de l'appareil qu'à cinq reprises cette année.

En raison de l'impossibilité pour Boeing de livrer des 737 MAX, le groupe de Chicago devrait à peine dépasser la barre des 400 livraisons cette année, soit la moitié du total enregistré l'année dernière.

Sur le front commercial, Boeing a obtenu des commandes pour 10 gros porteurs supplémentaires en octobre, dont deux 777 cargo de la part de la compagnie aérienne allemande Lufthansa et cinq 787 de la société de leasing Air Lease. Un client non identifié a également commandé deux appareils 787. Boeing a aussi reçu une commande pour un 737 MAX.

-Doug Cameron, The Wall Street Journal (Version française Jérôme Batteau) ed : LBO

