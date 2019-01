Boeing : livraison à Westjet de son premier 787 Dremliner

18/01/2019 | 14:12

Boeing annonce avoir livré à WestJet, la deuxième compagnie aérienne du Canada, son premier 787 Dremliner, avion qui sera utilisé sur les liaisons internationales. Le transporteur aérien a commandé en tout dix appareils de ce type.



Ce 787-9 pourra voler sur 14.140 km sans escales, offrant la première liaison directe entre Calgary, dans la Province canadienne de l'Alberta, et Dublin, en Irlande. D'autres liaisons avec Londres et Paris sont prévues.



