Boeing : lourde charge pour le dossier 737 MAX

19/07/2019 | 10:41

Boeing a fait part jeudi soir d'une charge après impôt de 4,9 milliards de dollars qu'il inscrira dans ses comptes du deuxième trimestre, au titre de l'indemnisation de clients affectés par le maintien au sol de ses 737 MAX, et des retards de livraisons associés.



De plus, les coûts estimés de l'avionneur pour produire l'appareil se sont accrus de 1,7 milliard de dollars sur le trimestre écoulé, principalement en raison des coûts plus élevés liés à une réduction plus longue que prévu du taux de production.



