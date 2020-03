Boeing : nouveau rebond, un analyste passe à l'achat

24/03/2020 | 16:47

Les actions de Boeing poursuivent leur rebond (+16%) alors que Goldman Sachs a relevé hier son conseil sur le titre de 'neutre' à 'acheter'. Le bureau d'analyses estime que le groupe américain dispose 'd'une liquidité suffisante'.



Compte tenu de sa situation de trésorerie actuel, du prêt contracté au premier trimestre, de la facilité de crédit renouvelable restante et de l'arrêt des versements des dividendes, les analystes pensent que Boeing dispose de 'liquidités suffisantes' pour couvrir une année de flux de trésorerie profondément négative en 2020, avec aucune livraison du 737 MAX.



Goldman Sachs pense également que les voyages en avion resteront aussi populaires que jamais une fois le Covid-19 résolu et rappelle que le titre Boeing est en baisse de 70% depuis le début de l'année et de 80% par rapport à ses sommets de 2019.



