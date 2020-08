Boeing: peu de livraisons et des nouvelles annulations de commandes en juillet

CHICAGO (Agefi Dow Jones)--Boeing a annoncé mardi avoir livré seulement 4 avions de lignes en juillet, tout en ayant essuyé 43 nouvelles annulations de commandes pour son 737 Max.

L'avionneur n'a obtenu aucune nouvelle commande le mois dernier et la faiblesse de ses livraisons - après 10 avions livrés en juin et 4 en mai- illustre les difficultés logistiques provoquées par la pandémie de coronavirus et les restrictions qu'elle a engendrées.

Le mois dernier, le groupe a livré deux 787 Dreamliners. Les cadences de production de ce modèle doivent passer de 12 à 10 chaque mois cette année, avant une nouvelle diminution à 6 par mois en 2021. Boeing a également livré un 777 et un 767 cargo.

Boeing comme Airbus ont décidé de réduire leur production face à la chute de la demande des compagnies aériennes, confrontées à l'effondrement du trafic aérien dans le sillage de la pandémie.

Les annulations de commandes reçues en juillet par Boeing proviennent essentiellement de sociétés de leasing comme AerCap Holdings, Avolon et Alafco. Le canadien Jetlines a également renoncé à cinq commandes de l'appareil en cours de certification.

-Doug Cameron, The Wall Street Journal (Version française Thomas Varela) ed: FRB

