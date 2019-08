Boeing : premier 787-10 Dreamliner livré à Vietnam Airlines

16/08/2019 | 09:52

Boeing a annoncé jeudi avoir livré son premier 787-10 Dreamliner à la compagnie aérienne Vietnam Airlines, qui compte l'utiliser sur ses lignes long-courriers les plus fréquentées.



L'appareil équipé de 367 sièges (24 en classe affaires et 343 en économique) pourra parcourir des distances allant jusqu'à 11.910 km, ce qui le rend utilisable sur 95% des routes long courrier mondiales, indique Boeing.



Il s'agit du premier appareil réceptionné dans le cadre de la commande de huit 787-10 Dreamliner passée par Vietnam Airlines au loueur américain Air Lease.



Dans son communiqué, Boeing indique avoir livré plus de 30 appareils 787-10 Dreamliner à six transporteurs depuis le lancement commercial du modèle, l'an dernier.



Plus de la moitié des compagnies utilisant l'appareil clients sont aujourd'hui basées en Asie.



