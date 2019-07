Boeing : promet 100 millions de dollars pour les familles des victimes des 737 MAX

Le premier, survenu en octobre 2018, a fait 189 victimes et le second, qui a lieu en mars, 157. Depuis ce dernier, le 737 MAX est cloué au sol à travers le monde. Dans les deux cas, le logiciel anti-décrochage MCAS de l'avion a été mis en cause.

Cette aide de 100 millions, dont le versement sera étalé sur plusieurs années, est indépendante des plaintes déposées par les familles des victimes, a dit un porte-parole du constructeur aéronautique américain.

Ce dernier précise qu'il travaillera de concert avec les autorités locales et des organisations non gouvernementales pour "répondre aux besoins" des familles et des communautés affectées, que ce soit en termes de frais scolaires, du coût de la vie ou encore de développement économique.

"Les familles et les êtres chers de ceux qui étaient à bord (des avions accidentés) sont assurés de notre plus sincère sympathie et j'espère que ce premier geste peut leur apporter un peu de réconfort", déclare Dennis Muilenburg, P-DG de Boeing, cité dans le communiqué.

Des dizaines de plaintes ont déjà été déposées par les familles des victimes des crashs de Lion Air (Indonésie) et d'Ethiopian Airlines.

Boeing a dit fin juin espèrer obtenir le feu vert à une reprise des vols de son appareil 737 MAX en octobre au plus tôt.

(Eric M. Johnson, Benoit Van Overstraeten pour le service français)