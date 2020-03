Boeing : rebond de 3%, un analyste confirme son conseil

31/03/2020 | 17:23

Le titre gagne près de 3% à la Bourse de Wall Street. Les analystes de Jefferies confirment leur conseil à l'achat sur le titre Boeing avec un objectif de cours de 185 $.



' La réduction du trafic aérien, la baisse de la rentabilité des compagnies aériennes et l'aide gouvernementale auront des implications à moyen terme sur la production d'avions et les taux de retrait ' indique le bureau d'analyses.



' Nous avons réduit nos taux de production d'environ 60% au cours des trois prochaines années par rapport aux niveaux de 2019 ' rajoute Jefferies.



' Sur cette base, nous supposons que l'utilisation des avions atteindra les niveaux de 2019 d'ici 2023 '.



Rappelons que Goldman Sachs a relevé la semaine dernière son conseil sur le titre de 'neutre' à 'acheter'. Le bureau d'analyses estime que le groupe américain dispose 'd'une liquidité suffisante'.



