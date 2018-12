Boeing : reçoit des commandes en Afrique et au Moyen-Orient

21/12/2018 | 14:35

Boeing annonce ce vendredi que la compagnie aérienne nigériane Green Africa Airways lui a passé commande d'une centaine d'appareils 737 MAX.



Il s'agit du plus important contrat jamais conclu concernant le continent africain.



La compagnie aérienne basée à Lagos s'est ainsi fermement engagée à acheter cinquante 737 MAX 8 et a pris une option pour 50 avions supplémentaires. Nouvellement créée, elle se prépare en effet à commencer ses opérations commerciales.



Le prix total de la transaction annoncé par Boeing est de 11,7 milliards de dollars.



Par ailleurs, Boeing a déclaré que la compagnie aérienne Flyadeal, basée au Moyen-Orient, s'était engagée à commander trente avions 737 MAX, avec une option pour vingt autres appareils, dans le cadre d'un contrat d'une valeur pouvant atteindre 5,9 milliards de dollars au prix catalogue.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.