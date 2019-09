Boeing : reçoit une commande d'Air New Zealand

25/09/2019 | 15:14

Air New Zealand a finalisé une commande de 2,7 milliards de dollars, portant sur l'achat de huit avions 787-10 Dreamliner de Boeing ce mercredi, finalisant un engagement pris en mai.



L'accord comprend des options permettant d'augmenter le nombre d'appareils de huit à vingt, ainsi que des droits de substitution permettant de passer des plus gros modèles 787-10 aux plus petits 787-9, ou à une combinaison des deux, précise Boeing.



Ainsi, l'avion long-courrier intégrera la flotte d'Air New Zealand à partir de 2022.



